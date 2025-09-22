Опубликованы полные итоги голосования за "Копа Трофи"

Организаторы церемонии вручения «Золотого мяча» объявили результаты голосования за «Копа Трофи» — награду, которая вручается лучшему игроку до 21 года, сообщает İdman.biz.
Второй год подряд обладателем приза стал вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль.
В десятку лучших также вошли:
1. Ламин Ямаль («Барселона», Испания)
2. Дезире Дуэ («ПСЖ», Франция)
3. Жоау Невеш («ПСЖ», Португалия)
4. Эстевао («Челси» / «Палмейрас», Бразилия)
5. Кенан Йылдыз («Ювентус», Турция)
6. Дин Хейсен («Реал» / «Борнмут», Испания)
7. Пау Кубарси («Барселона», Испания)
8. Родригу Мора («Порту», Португалия)
9. Айюб Буадди («Лилль», Франция)
10. Майлз Льюис-Скелли («Арсенал», Англия)
Таким образом, каталонский клуб вновь подтвердил свое лидерство в подготовке молодых талантов, а сам Ямаль закрепил статус главного дарования мирового футбола.
İdman.biz