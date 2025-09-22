24 Сентября 2025
Опубликованы полные итоги голосования за "Копа Трофи"

22 Сентября 2025 23:48
Организаторы церемонии вручения «Золотого мяча» объявили результаты голосования за «Копа Трофи» — награду, которая вручается лучшему игроку до 21 года, сообщает İdman.biz.

Второй год подряд обладателем приза стал вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль.

В десятку лучших также вошли:

1. Ламин Ямаль («Барселона», Испания)

2. Дезире Дуэ («ПСЖ», Франция)

3. Жоау Невеш («ПСЖ», Португалия)

4. Эстевао («Челси» / «Палмейрас», Бразилия)

5. Кенан Йылдыз («Ювентус», Турция)

6. Дин Хейсен («Реал» / «Борнмут», Испания)

7. Пау Кубарси («Барселона», Испания)

8. Родригу Мора («Порту», Португалия)

9. Айюб Буадди («Лилль», Франция)

10. Майлз Льюис-Скелли («Арсенал», Англия)

Таким образом, каталонский клуб вновь подтвердил свое лидерство в подготовке молодых талантов, а сам Ямаль закрепил статус главного дарования мирового футбола.

İdman.biz

