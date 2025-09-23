"ПСЖ" потерпел первое поражение в сезоне, уступив "Марселю" - ВИДЕО

В матче пятого тура французской Лиги 1 «Марсель» на своем поле обыграл «ПСЖ» со счетом 1:0. Встреча прошла на стадионе «Оранж Велодром» и стала первой неудачей парижского клуба в новом сезоне, сообщает İdman.biz.

Победный гол уже на пятой минуте забил защитник хозяев Найеф Агер. В концовке матча главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби был удален с поля, но это не помешало его команде удержать результат.

После пяти туров «ПСЖ» с 12 очками идет вторым в таблице, уступая лидерство. «Марсель» набрал 9 очков и поднялся на шестое место. В следующем туре команда Де Дзерби сыграет в гостях против «Страсбурга», а парижане примут «Осер».

İdman.biz