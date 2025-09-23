Дембеле: "Золотой мяч" не был моей целью в карьере"

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле прокомментировал завоевание «Золотого мяча»-2025, отметив, что не ставил эту награду целью, но считает ее особенной в своей карьере, сообщает İdman.biz.

«Это был невероятный год в «ПСЖ». Здорово, что именно Роналдиньо вручает мне этот приз. Я благодарю всех в «ПСЖ». Президент Нассер Аль-Хелаифи и тренер Луис Энрике для меня значат многое. А еще я хочу поблагодарить все клубы, за которые играл: «Боруссию» Дортмунд, «Ренн» и «Барселону». Я выступал с такими великими игроками, как Андрес Иньеста и Лионель Месси.

«Золотой мяч» не был моей целью в карьере, выиграть данный приз - это нечто особенное. Я работал на команду, чтобы она выиграла Лигу чемпионов, и получить такой трофей, как «Золотой мяч», значит стать счастливым», - приводит слова Дембеле talkSPORT.

