Форвард "Тоттенхэма" пошутил, присвоив себе "Золотой мяч" в соцсетях - ФОТО

Нападающий "Тоттенхэма" Ришарлисон вновь привлек внимание своей шуткой в соцсетях.

Как передает İdman.biz, бразилец опубликовал в Instagram фотографию, на которой держит в руках "Золотой мяч", добавив подпись: "This is not fake" (Это не фейк) и смайлик со смехом.

При этом сам футболист не был номинирован на награду.

Ришарлисон и ранее высказывался о несправедливости награждений. В прошлом году он резко отреагировал на то, что его соотечественник Винисиус Жуниор не получил главный трофей, заявив, что "проиграло только само футбол".

Уже во вторник бразильцу предстоит переключиться с шуток на поле — "Тоттенхэм" сыграет с "Донкастером" в 3-м раунде Кубка английской лиги.

İdman.biz