Дембеле объяснил, почему заплакал после вручения ему "Золотого мяча"

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле рассказал, почему расплакался во время вручения ему «Золотого мяча» сезона-2025/2026. Форвард не смог сдержать слезы, когда обратился к своей матери, присутствовавшей на церемонии, сообщает İdman.biz.

«Я хотел оставаться сильным и поблагодарить всех. Но как только начал говорить о своей семье, о тех, кто был рядом и поддерживал с самого начала, эмоции захлестнули. И я немного не сдержался», — приводит слова Дембеле RMC Sport.

В голосовании француз опередил вингера «Барселоны» Ламина Ямаля, а третьим стал его одноклубник Витинья.

İdman.biz