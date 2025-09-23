Доннарумма о переходе в "Манчестер Сити": "Я хотел остаться в "ПСЖ"

Вратарь «Манчестер Сити» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма после получения премии Льва Яшина поделился мыслями о переходе из «ПСЖ», сообщает İdman.biz.

«Да, когда переживаешь столько позитива, проводишь много времени с хорошими друзьями, это непросто. Но правда в том, что я нашел выдающийся клуб "Манчестер Сити" с выдающимися игроками, и они приняли меня в большую семью, и это важно для меня. Перемены — это сложно, но в "ПСЖ" я нашел действительно выдающихся болельщиков, игроков, тренера, спортивного директора, президента. Именно поэтому я хотел остаться», - сказал Доннарумма в интервью Reuters.

В прошлом сезоне итальянец в составе парижского клуба стал чемпионом Франции, выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также завоевал Лигу чемпионов.

