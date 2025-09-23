24 Сентября 2025
Моуринью: "Я не вернулся в "Бенфику", чтобы воевать"

Моуринью: "Я не вернулся в "Бенфику", чтобы воевать"

Главный тренер "Бенфики" Жозе Моуринью заявил, что его возвращение в лиссабонский клуб не связано с противостоянием "Порту" или "Спортингу".

Как сообщает İdman.biz, 62-летний специалист подчеркнул, что с уважением относится к бывшим соперникам, хотя и ожидает холодного приема 5 октября на "Драгау", когда "Бенфика" встретится с "Порту".

"Я не пришел в "Бенфику", чтобы воевать с "Порту". Я пришел в клуб с амбициями и рад снова работать на высоком уровне. "Порту" — важная часть моей истории, как и я — часть истории этого клуба", — сказал Моуринью.

Напомним, тренер возглавил "Бенфику" спустя 21 год после ухода из "Порту" в "Челси". Его слова о том, что работа в "Бенфике" является "огромной честью", вызвали недовольство части фанатов "драконов".

