Дембеле - первый чернокожий обладатель "Золотого мяча" за последние 20 лет

Французский нападающий "Пари Сен-Жермен" Усман Дембеле стал не только первым за последние 24 года, кто получил "Золотой мяч" в команде из своей страны, но и первым чернокожим футболистом за последние 20 лет.

Как сообщает İdman.biz, последним чернокожим, кто выигрывал "Золотой мяч" до Дембеле, был Роналдиньо, победивший в 2005 году, будучи игроком "Барселоны" и сборной Бразилии. А футболистом, представлявшим свою страну и клуб в последний раз, был Майкл Оуэн, выступавший за "Ливерпуль" и сборную Англии.

Напомним, что первым чернокожим победителем "Золотого мяча", который вручается с 1956 года, стал легендарный португальский форвард Эйсебио, получивший его ровно 60 лет назад, в 1965 году.

Вюгар Вюгарлы

İdman.biz