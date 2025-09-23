Что сказал игрок "Карван-Евлах" о ситуации в команде?

"Наш главный тренер и тренерский штаб делают все возможное, чтобы выйти из ситуации. Я бы не сказал, что ситуация внутри команды плохая. Да, иногда мы разочаровываемся, но это футбол, такое случается. Мы также сосредоточены и готовимся к следующим играм".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил футболист "Карван-Евлаха" Угур Джахангиров в своем комментарии для Futbolinfo.az.

24-летний полузащитник заявил, что в команде не удовлетворены своим положением в турнирной таблице: "Наша последняя игра против "Имишли" очень разочаровала. В результате внезапных пробелов в обороне, мы проиграли со счетом 0:3. Постараемся устранить эти ошибки в следующих играх".

Джахангиров также коснулся своей личной игры: "Я не полностью удовлетворен своей игрой. Хочу помочь своей команде, забивая голы, но пока мне это не удалось. Моя цель в этом сезоне - забить как можно больше голов и быть полезным для своей команды. Как вы знаете, мы также играем домашние игры на выезде. Сила болельщиков "Карвана" известна всем - невозможность получить эту поддержку также влияет на нас. В следующем туре у нас выездная игра с "Нефтчи". Прежде всего, мы сосредоточены на этой игре. Мы поедем туда, чтобы заработать очко или очки, и я верю, что мы справимся с этой задачей".

İdman.biz