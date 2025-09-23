Гурбан Гурбанов: "Футбол в Азербайджане — благоприятная сфера для инвестиций" - ВИДЕО

"Футбол является благоприятной сферой для инвестиций".

Как сообщает İdman.biz, об этом главный тренер футбольного клуба "Карабах" Гурбан Гурбанов заявил в рамках I Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2025).

По его словам, если бы в Азербайджане не было стабильности, не было бы ни "Карабаха", ни Гурбана Гурбанова.

"Успехи Азербайджана в Лиге чемпионов Европы еще больше увеличивают нашу ответственность. Я как азербайджанец всегда считал, что представлять свою страну это мой долг. По сравнению с подвигами тех, кто стали шехидами в Отечественной войне, сражаясь за освобождение наших земель, мы добились небольших успехов. Я всегда говорю об этом и своим футболистам", - отметил он.

Гурбанов сообщил, что стабильность необходима и в футболе. "Мы стараемся добиться еще лучших успехов. Эта сфера очень благоприятна для инвестиций", - заключил главный тренер.

İdman.biz