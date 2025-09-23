Георгий Судаков: "Нам не повезло в матче с Азербайджаном"

"У нас было достаточно моментов, мы вели 1:0. Контратака соперника, игра рукой и эпизод с пенальти. Нам не повезло. Судья назначил пенальти, у нас не хватило времени, чтобы забить второй гол".

İdman.biz сообщает, что футболист сборной Украины Георгий Судаков заявил об этом после ничьей 1:1 со сборной Азербайджана в Баку.

23-летний полузащитник сказал, что анализировать матч сложно: "Мы доминировали, у нас было много голевых моментов, но мы не смогли ими воспользоваться. Не знаю, что сказать. Сейчас очень сложно анализировать игру".

Отметим, что Георгий Судаков является автором единственного гола сборной Украины. Он забил на 51-й минуте.

