Доннарумма объяснил уход из "ПСЖ"

Вратарь "Манчестер Сити" Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал полученную им награду "Лев Яшин" и свой уход из "ПСЖ".

Idman.biz сообщает, что итальянский вратарь заявил, что получает эту награду во второй раз в своей карьере.

Он также прокомментировал свой уход из "ПСЖ": "Да, уходить непросто после стольких позитивных моментов и проведенного времени с хорошими друзьями. Но правда в том, что я нашел отличный клуб с отличными игроками, и они приняли меня в большую семью. Это очень важно для меня".

Опытный вратарь добавил, что перемены всегда сложны: "В "ПСЖ" я нашел действительно отличных болельщиков, отличных футболистов, главного тренера, спортивного директора и президента клуба. Поэтому я и хотел там остаться".

İdman.biz