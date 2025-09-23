"Кяпаз" рассматривает Шахина Диниева в качестве главного тренера

"Kяпаз", расставшийся вчера с Адилем Шукюровым, планирует пригласить Шахина Диниева на пост главного тренера.

İdman.biz сообщает со ссылкой на Futbolinfo.az, что представитель Гянджи связался с 59-летним специалистом.

Шахин Диниев в своем комментарии нашему сайту не подтвердил, но и не опроверг эту новость: "Мне было бы неправильно говорить что-либо заранее. Я не люблю комментировать вещи, которые не являются реальными. Есть такое дело или нет - вы узнаете в будущем. Главное - сегодня. Если что-то случится, об этом будет объявлено".

Следует отметить, что Шахин Диниев, возглавлявший представителя Гянджи в 2015-17 годах, остается безработным с тех пор, как покинул "Сабаил" в ноябре прошлого года.

İdman.biz