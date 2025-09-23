24 Сентября 2025
RU

Сайт "Кайрата" рухнул из-за ажиотажа вокруг билетов на матч с "Реалом"

23 Сентября 2025 19:56
66
Начало продаж билетов на матч Лиги чемпионов между алматинским "Кайратом" и мадридским "Реалом" вызвало настоящий ажиотаж.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на казахстанские СМИ, сайт клуба не выдержал нагрузки.

Центральный стадион Алматы рассчитан всего на 23 тысячи зрителей, однако число желающих оказалось в несколько раз больше. К 17:00 (16:00 по бакинскому времени) очередь выросла до 140 тысяч человек и продолжала стремительно увеличиваться.

Напомним, матч "Кайрат" - "Реал" состоится 30 сентября. Цены на билеты были объявлены заранее, что ещё больше подогрело интерес к противостоянию чемпионов Казахстана с одним из самых титулованных клубов Европы.

