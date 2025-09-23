24 Сентября 2025
Экс-игрока "Арсенала" ввели в искусственную кому

23 Сентября 2025 20:34
38
Экс-игрока "Арсенала" ввели в искусственную кому

Бывшего нападающего лондонского "Арсенала" Билли Вигара ввели в состояние искусственной комы после травмы головы, полученной им в матче седьмого дивизиона чемпионата Англии. Как сообщает İdman.Biz, футболист "Чичестер Сити" получил тяжёлое повреждение в игре с "Вингейт энд Финчли".

"Билли получил серьёзную черепно-мозговую травму и сейчас находится в состоянии искусственной комы в отделении интенсивной терапии, получая наилучшее из возможных лечений. Пока рано говорить о результатах, и, даже если всё пройдёт хорошо, ему предстоит долгий путь к выздоровлению", – сообщает "Чичестер Сити" в своём аккаунте в социальной сети X.

Вигар является воспитанником "пушкарей", он покинул команду по истечению контракта в конце сезона-2023/2024.

İdman.Biz

