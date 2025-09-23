24 Сентября 2025
Кубок Италии: "Кальяри" на своем поле разгромил "Фрозиноне"

23 Сентября 2025 21:18
Кубок Италии: "Кальяри" на своем поле разгромил "Фрозиноне"

В 1/16 финала Кубка Италии представитель Серии А "Кальяри" легко разобрался с командой Серии В "Фрозиноне" - 4:1.

Как сообщает İdman.Biz, на второй минуте счет в матче открыл футболист хозяев Гаэтано, реализовав пенальти. На 36-ой минуте отличился игрок «Фрозиноне» Вергани, позволив своей команде уйти на перерыв при равенстве на табло.

На 67-ой минуте Боррелли вновь вывел вперед «Кальяри». На 80-ой минуте Маттиа увеличил преимущество хозяев, а спустя пять минут Кавуоти довел счет до разгромного - 4:1.

