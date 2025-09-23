"Милан" и "Интер" объявили о планах построить арену на 71 500 зрителей

"Милан" и "Интернационале" объявляют о подписании соглашения с архитектурными бюро Foster + Partners и Manica под руководством соответственно лорда Нормана Фостера и Дэвида Маники. Если решение о продаже прав на развитие района Сан-Сиро будет одобрено Миланским городским советом, то эти две компании возьмут на себя проектирование нового стадиона в Милане.

Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на сообщение итальянских клубов.

"Новый объект, входящий в проект городской регенерации площадью около 281 000 квадратных метров и ориентированный на инновации и устойчивость, будет вмещать 71 500 зрителей и предложит неповторимую атмосферу. Он включит два больших яруса с уклоном, рассчитанным на оптимальную видимость с любого места. Стадион также будет соответствовать высшим стандартам доступности, предоставляя специальные условия для всех болельщиков и секции с доступными ценами на билеты.

Этот значимый шаг в разработке стадиона представляет собой стратегическую инвестицию в будущее и осязаемый знак преданности Милану, его истории и культурному, архитектурному и спортивному наследию.

Начало работ, в том числе фазы начального концептуального дизайна и предварительного проекта, будет зависеть от завершения приобретения клубами прав на развитие района Сан-Сиро", – говорится в сообщении.

