"Челси" обыграл клуб из третьего дивизиона и вышел в 1/8 финала Кубка английской лиги - ВИДЕО

Лондонский "Челси" вышел в 1/8 финала Кубка английской лиги, одержав победу над "Линкольн Сити" из третьего дивизиона. Матч в Линкольне завершился со счётом 2:1 в пользу "синих".

Как сообщает İdman.Biz, хозяева первыми повели в счёте: на 42-й минуте Роберт Стрит замкнул передачу Ивана Варфоломеева. Однако сразу после перерыва "Челси" ответил двумя быстрыми голами — отличились Тайрик Джордж (48) и Факундо Буонанотте (50).

Кто станет соперником команды Энцо Марески в следующем раунде, станет известно позднее.

Напомним, действующим обладателем трофея является "Ньюкасл", который в финале марта обыграл "Ливерпуль" 2:1. Победный мяч тогда на счету Александера Исака.

İdman.Biz