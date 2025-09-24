"Милан" разгромил "Лечче" в рамках Кубка Италии - ВИДЕО

В 1/16 финала Кубка Италии сезона-2025/26 "Милан" на своем поле уверенно обыграл "Лечче" со счётом 3:0. Встреча прошла на стадионе "Сан-Сиро".

Как сообщает İdman.Biz, гости остались в меньшинстве уже на 19-й минуте — прямую красную карточку получил защитник Джамиль Зиберт. Спустя всего минуту Сантьяго Хименес открыл счет, выведя "россонери" вперёд. После перерыва хозяева закрепили преимущество: на 51-й минуте Кристофер Нкунку отметился своим дебютным голом за "Милан", а на 64-й минуте Кристиан Пулишич установил окончательный счёт.

Напомним, обладателем трофея остаётся "Болонья", победившая "Мила" в прошлогоднем финале с минимальным счётом 1:0.

İdman.Biz