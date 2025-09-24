«Реал» одержал шестую победу в Ла лиге, обыграв «Леванте» - ВИДЕО

«Реал» Мадрид продолжил победную серию, обыграв «Леванте» в гостях в матче 6-го тура Ла Лиги — 4:1.

Как сообщает İdman.Biz, Rилиан Мбаппе оформил дубль, один из мячей он реализовал с пенальти. По голу также забили Винисиус Жуниор и Франко Мастантуоно, для которого это первый результативный удар в составе мадридцев. Единственный мяч хозяев записал на свой счёт Карл Эдуард Этта Эйонг.

Команда Хаби Алонсо выиграла шестую встречу подряд и с 18 очками возглавляет турнирную таблицу. «Леванте» с пятью очками занимает 16-е место.

В следующем туре, 27 сентября, «Реал» проведёт дерби с «Атлетико» на выезде, а «Леванте» отправится в гости к «Хетафе».

