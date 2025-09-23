"Эспаньол" на последних минутах ушел от поражения в матче с "Валенсией"

Матч 6-го тура Ла Лиги между "Эспаньолом" и "Валенсией" завершился вничью со счетом 2:2. Игра прошла на стадионе "Стейдж Фронт" в Барселоне.

Как сообщает İdman.Biz, счет был открыт на 15-й минуте Арно Данжумой в пользу гостей. На 59-й минуте Леандро Кабрера восстановил равновесие, однако уже через три минуты Уго Дуро снова вывел "Валенсию" вперед. Итоговый результат установил Хавьер Пуадо, забивший на 90+6-й минуте.

После этой встречи "Эспаньол" набрал 11 очков и занимает третью строчку таблицы, а "Валенсия" с 8 очками расположилась на девятом месте.

