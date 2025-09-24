25 Сентября 2025
RU

"Ливерпуль" обыграл "Саутгемптон", вновь забив победный гол после 83-й минуты - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
24 Сентября 2025 01:15
445
"Ливерпуль" обыграл "Саутгемптон", вновь забив победный гол после 83-й минуты - ВИДЕО

"Ливерпуль" вышел в следующий раунд Кубка английской лиги, обыграв "Саутгемптон" в матче третьего круга. Встреча на "Энфилде" завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Главным арбитром матча был Томас Брамэлл.

Как сообщает İdman.Biz, на 43-й минуте Александер Исак вывел мерсисайдцев вперед. Гости смогли отыграться лишь во второй половине — на 76-й минуте отличился Ши Чарльз. Однако победу "Ливерпулю" принёс гол Уго Экитике на 85-й минуте. Празднуя забитый мяч, форвард снял футболку, за что получил вторую жёлтую карточку и был удален с поля.

Жеребьевка 1/8 финала пройдет 24 сентября после завершения оставшихся матчей стадии.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

"Бешикташ" разгромил соперника в гостях – ВИДЕО
24 Сентября 23:48
Мировой футбол

"Бешикташ" разгромил соперника в гостях – ВИДЕО

В чемпионате Турции состоялся перенесенный матч первого тура
Ливерпуль определился с заменой травмированного Леони
24 Сентября 22:26
Мировой футбол

Ливерпуль определился с заменой травмированного Леони

Итальянский форвард заменит защитника, выбывшего из-за разрыва крестообразных связок
Экс-нападающий "МЮ": "Роналду - футбольный убийца"
24 Сентября 22:01
Мировой футбол

Экс-нападающий "МЮ": "Роналду - футбольный убийца"

Руни назвал Криштиану гением и опроверг слухи о конфликте

"Челси" намерен опередить "Барселону" в борьбе за аргентинского таланта
24 Сентября 21:27
Мировой футбол

"Челси" намерен опередить "Барселону" в борьбе за аргентинского таланта

Лондонский клуб интересуется 18-летним вингером "Ривер Плейт"

ФИФА отказалась от идеи расширить ЧМ-2030 до 64 команд
24 Сентября 20:39
Мировой футбол

ФИФА отказалась от идеи расширить ЧМ-2030 до 64 команд

Большинство членов совета считают, что это снизит интригу турнира и навредит его формату
"Барселона" вынуждена платить до 900 тысяч евро за каждый матч
24 Сентября 19:33
Мировой футбол

"Барселона" вынуждена платить до 900 тысяч евро за каждый матч

Задержка реконструкции "Камп Ноу" приводит к серьезной финансовой нагрузке на клуб

Самое читаемое

"Золотой мяч"-2025 - Усман Дембеле получил главный трофей - ОБНОВЛЕНО/ВИДЕО
23 Сентября 00:48
Мировой футбол

"Золотой мяч"-2025 - Усман Дембеле получил главный трофей - ОБНОВЛЕНО/ВИДЕО

Нападающий парижан впервые в карьере выиграл главную индивидуальную награду в футболе

Адвокат Аднана Ахмедзаде прокомментировал ход следствия
22 Сентября 16:30
Другие

Адвокат Аднана Ахмедзаде прокомментировал ход следствия

Подзащитный чувствует себя хорошо и не подвергался давлению
"Золотой мяч"-2025: Итоги голосования во всех номинациях
23 Сентября 01:11
Мировой футбол

"Золотой мяч"-2025: Итоги голосования во всех номинациях

Главные трофеи достались Усману Дембеле и Айтане Бонмати

"Ливерпуль" обыграл "Саутгемптон", вновь забив победный гол после 83-й минуты - ВИДЕО
24 Сентября 01:15
Мировой футбол

"Ливерпуль" обыграл "Саутгемптон", вновь забив победный гол после 83-й минуты - ВИДЕО

"Мерсисайдцы" доигрывали матч в меньшинстве