"Ливерпуль" обыграл "Саутгемптон", вновь забив победный гол после 83-й минуты - ВИДЕО

"Ливерпуль" вышел в следующий раунд Кубка английской лиги, обыграв "Саутгемптон" в матче третьего круга. Встреча на "Энфилде" завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Главным арбитром матча был Томас Брамэлл.

Как сообщает İdman.Biz, на 43-й минуте Александер Исак вывел мерсисайдцев вперед. Гости смогли отыграться лишь во второй половине — на 76-й минуте отличился Ши Чарльз. Однако победу "Ливерпулю" принёс гол Уго Экитике на 85-й минуте. Празднуя забитый мяч, форвард снял футболку, за что получил вторую жёлтую карточку и был удален с поля.

Жеребьевка 1/8 финала пройдет 24 сентября после завершения оставшихся матчей стадии.

İdman.Biz