Названы обновленные сроки возвращения Ямаля после травмы

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль, получивший травму в области паха в середине сентября, начал тренироваться на поле с мячом, однако делает это отдельно от остальной команды.

Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sport.es.

По информации источника, в восстановлении 18-летнего футболиста наблюдается положительная динамика.

Ожидается, что Ямаль не будет включён в заявку сине-гранатовых на матч 6-го тура чемпионата Испании с «Овьедо» (25 сентября). Однако в «Барселоне» рассчитывают на его участие в матче 7-го тура Ла Лиги с «Реалом Сосьедад» (28 сентября). По крайней мере, в каталонском клубе надеются, что Ямаль сможет отправиться на эту игру вместе с командой.

Главная цель состоит в том, чтобы нападающий был полностью готов к матчу 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1 октября).

İdman.Biz