24 Сентября 2025
RU

Названы обновленные сроки возвращения Ямаля после травмы

Мировой футбол
Новости
23 Сентября 2025 18:27
46
Названы обновленные сроки возвращения Ямаля после травмы

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль, получивший травму в области паха в середине сентября, начал тренироваться на поле с мячом, однако делает это отдельно от остальной команды.

Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sport.es.

По информации источника, в восстановлении 18-летнего футболиста наблюдается положительная динамика.

Ожидается, что Ямаль не будет включён в заявку сине-гранатовых на матч 6-го тура чемпионата Испании с «Овьедо» (25 сентября). Однако в «Барселоне» рассчитывают на его участие в матче 7-го тура Ла Лиги с «Реалом Сосьедад» (28 сентября). По крайней мере, в каталонском клубе надеются, что Ямаль сможет отправиться на эту игру вместе с командой.

Главная цель состоит в том, чтобы нападающий был полностью готов к матчу 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1 октября).

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

"Милан" и "Интер" объявили о планах построить арену на 71 500 зрителей
23 Сентября 23:42
Мировой футбол

"Милан" и "Интер" объявили о планах построить арену на 71 500 зрителей

Клубы представили компании, которые займутся новым стадионом
"Эспаньол" на последних минутах ушел от поражения в матче с "Валенсией"
23 Сентября 23:12
Мировой футбол

"Эспаньол" на последних минутах ушел от поражения в матче с "Валенсией"

После этой встречи "Эспаньол" занимает третью строчку таблицы, а "Валенсия" расположилась на девятом месте
"Атлетик" и "Жирона" не смогли выявить победителя в матче Ла лиги
23 Сентября 23:03
Мировой футбол

"Атлетик" и "Жирона" не смогли выявить победителя в матче Ла лиги

Встреча завершилась со счетом 1:1
"Удинезе" одолел "Палермо" в матче 1/16 финала Кубка Италии
23 Сентября 22:46
Мировой футбол

"Удинезе" одолел "Палермо" в матче 1/16 финала Кубка Италии

Встреча проходила на стадионе "Блюэнерджи Стэдиум" в Удине
Кубок Италии: "Кальяри" на своем поле разгромил "Фрозиноне"
23 Сентября 21:18
Мировой футбол

Кубок Италии: "Кальяри" на своем поле разгромил "Фрозиноне"

Представитель Серии А легко разобрался с командой Серии В
Экс-игрока "Арсенала" ввели в искусственную кому
23 Сентября 20:34
Мировой футбол

Экс-игрока "Арсенала" ввели в искусственную кому

Футболист получил серьёзную черепно-мозговую травму в игре с "Вингейт энд Финчли"

Самое читаемое

"Золотой мяч"-2025 - Усман Дембеле получил главный трофей - ОБНОВЛЕНО/ВИДЕО
23 Сентября 00:48
Мировой футбол

"Золотой мяч"-2025 - Усман Дембеле получил главный трофей - ОБНОВЛЕНО/ВИДЕО

Нападающий парижан впервые в карьере выиграл главную индивидуальную награду в футболе

Адвокат Аднана Ахмедзаде прокомментировал ход следствия
22 Сентября 16:30
Другие

Адвокат Аднана Ахмедзаде прокомментировал ход следствия

Подзащитный чувствует себя хорошо и не подвергался давлению
Ферстаппен во второй раз выиграл Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО+ФОТО/ВИДЕО
21 Сентября 16:38
Формула 1

Ферстаппен во второй раз выиграл Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО+ФОТО/ВИДЕО

В Баку гонщики преодолели 51 круг

"Золотой мяч"-2025: Итоги голосования во всех номинациях
23 Сентября 01:11
Мировой футбол

"Золотой мяч"-2025: Итоги голосования во всех номинациях

Главные трофеи достались Усману Дембеле и Айтане Бонмати