Неймар назвал шуткой пятое место Рафиньи в голосовании за "Золотой мяч"

Звездный футболист "Сантоса" Неймар поделился своими мыслями о церемонии вручения "Золотого мяча".

Как сообщает İdman.biz, он поделился этим в своем аккаунте в социальной сети.

Неймара возмутил тот факт, что вингер "Барселоны" Рафинья занял пятое место. Звездный форвард написал под постом, отражающим результаты голосования: "Рафинья пятый? Это очень серьезная шутка".

Следует отметить, что "Золотой мяч" выиграл нападающий "ПСЖ" Усман Дембеле. Футболист "Барселоны" Ламин Ямаль стал вторым, а полузащитник "ПСЖ" Витинья - третьим.

İdman.biz