Гусейн Магомедов: "Это грязная ложь"

Футболисты "Карван-Евлаха" не вышли вчера на тренировку в знак протеста против невыдачи им зарплат и премий. Чтобы уточнить данную информацию İdman.biz обратился к тренеру вратарей команды Гусейну Магомедову, который резко опроверг подобные слухи.

"Это грязная ложь! Я не понимаю, кому и зачем понадобилось распространять такую новость?! Наши футболисты тренируются в самых комфортных условиях, начиная от питания и заканчивая проживанием. Зарплаты и премии выдаются вовремя - найдите мне человека, в команде кто скажет, что это не так?! А те, кто написали такое, приехали бы к нам, посмотрели бы все сами на месте. Не надо сидеть в уютном кресле и строчить лживые новости", - отметил Гусейн Магомедов.

Вюгар Вюгарлы

İdman.biz