Омер Булудов: В следующей игре с "Карабахом" постараемся взять реванш

"Такие результаты не могут повлиять на нашу мотивацию. Наоборот, это стимул, чтобы стать еще сильнее. В следующей игре с "Карабахом" мы постараемся взять реванш за это поражение".

Как сообщает İdman.biz, об этом в интервью futbolinfo.az заявил игрок ФК "Араз-Нахчыван" Омер Булудов.

"Матч был довольно тяжелым. Всем известно, что "Карабах" - сильнейшая команда азербайджанского футбола. Мы вышли на поле с целью победить, но не смогли добиться поставленной задачи. Теперь нам нужно оставить это поражение (0:5 – прим. ред.) позади и сосредоточиться на предстоящих матчах", - подытожил 26-летний защитник.

Булудов также поделился ожиданиями от следующего тура: "Впереди нас ждет выездная игра с "Шамахы". Хотим хорошо подготовиться и обязательно набрать 3 очка. Правда, поле с искусственным покрытием может создать определенные трудности. Но ничто не должно нам помешать. Главное – полностью сосредоточиться на победе".

