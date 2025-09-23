Фаиг Гаджиев о поражении "Туран Товуз": "Мы сделаем выводы из ошибок"

"Мы хорошо подготовились к игре с "Сабахом", проанализировали соперника. Однако игра сложилась не так, как мы хотели, и мы проиграли".

İdman.biz сообщает, что об этом заявил защитник "Туран Товуз" Фаиг Гаджиев в своем комментарии Fanat.Az.

Футболист представителя Товуза добавил, что в футболе такое случается, и они сделают выводы из ошибок: "Основная часть чемпионата еще впереди. Впереди западное дерби. Мы забываем игру с "Сабахом" и готовимся к этой встрече. У "Кяпаза" еще нет очков. Главный тренер представителя Гянджи ушел в отставку. Если новый специалист выведет команду на следующую игру, это может создать для нас дополнительные трудности. В свою очередь, мы хорошо подготовимся и постараемся выиграть у "Кяпаза". Мы сосредоточены на увеличении нашего счета и борьбе за высокие места".

Следует отметить, что матч "Туран Товуз" - "Кяпаз" состоится 28 сентября. Стартовый свисток матча прозвучит в 16:30.

İdman.biz