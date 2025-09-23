Вагиф Садыгов: "Нефтчи" с начала сезона показывает, что заслуживает победы"

"С начала сезона "Нефтчи" своей игрой показывал, что заслуживает победы".

İdman.biz сообщает, что Вагиф Садыгов сказал эти слова в своем заявлении Sport24.az.

Председатель тренерского комитета АФФА поделился своими мыслями о матче "Сумгайыт" - "Нефтчи", состоявшемся в V туре Мисли Премьер-лиги: "В трудном выездном матче с "Сумгайытом" команда сделала все возможное для победы. Я верю, что с этого момента мы увидим, как "Нефтчи" вернет себе былую славу. Это усилит интригу в чемпионате. Вскоре мы станем свидетелями светлого дня "Нефтчи". Нам неправильно вмешиваться в решения судьи. Есть люди, ответственные за это, и они глубоко анализируют и отдают должное всем эпизодам. Не может быть и речи о какой-либо предвзятости. Ошибки есть, и это нормально. Есть недостатки, и ведется большая работа по их устранению. Мое субъективное мнение таково, что, хотя ошибки и есть, предвзятости со стороны судей к какой-либо команде нет".

Следует отметить, что матч "Сумгайыт" - "Нефтчи" завершился победой гостей со счетом 0:2.

