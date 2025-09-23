24 Сентября 2025
RU

Президент "Барселоны" поддержал Ламина Ямаля после церемонии вручения "Золотого мяча"

Футбол
Новости
23 Сентября 2025 15:15
44
Президент "Барселоны" поддержал Ламина Ямаля после церемонии вручения "Золотого мяча"

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта отреагировал на результаты церемонии вручения "Золотого мяча", где Усман Дембеле завоевал престижный трофей, а 18-летний Ламин Ямаль занял второе место. При этом молодой вингер во второй раз подряд получил Кубок Копа, сообщает İdman.biz.

"Ни у кого нет двух наград Копа, я уверен, что Ламин теперь будет бороться за "Золотой мяч", — заявил Лапорта. — В зале было волнительно: одни кричали "Усман, Усман!", а мы — "Ламин, Ламин!". Уверен, это еще больше мотивирует его", - цитирует Лапорту Gpal.

Особое внимание Лапорта уделил и Айтане Бонмати, которая завоевала третий подряд женский "Золотой мяч".

"Я очень рад за Айтану. Ее слова о семье, клубе и равенстве тронули душу. Эти причины мотивируют ее становиться еще лучше", — отметил он.

Лапорта также поблагодарил болельщиков за поддержку и веру в команду, подчеркнув, что "Барселона" воспитывает новое поколение игроков, способное доминировать в мировом футболе.

İdman.biz

