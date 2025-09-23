24 Сентября 2025
RU

Гисмет Алиев: "Чемпионат только начался, таблица не главное" - ИНТЕРВЬЮ

Футбол
Интервью
23 Сентября 2025 11:53
54
Гисмет Алиев: "Чемпионат только начался, таблица не главное" - ИНТЕРВЬЮ

"Чемпионат еще в самом начале. Через пять туров все может измениться". Эти слова в интервью Sport24.az сказал капитан "Зиря" Гисмет Алиев.

- Вы выиграли у "Шамахы" в пятом туре Премьер-лиги. Хотелось бы узнать ваше мнение об игре.

- Матчи с "Шамахы" всегда очень напряженные. В последних матчах они одержали убедительные победы. Они также приехали на встречу с нами, чтобы победить. Они открыли счет в начале матча. На перерыв мы ушли проигрывая. Это был важный матч для нас. Во втором тайме мы забили важные голы и победили.

- Вы отставали в счете к концу матча. Вы забили голы после 80-й минуты. С чем вы это связываете?

- На мой взгляд, игра с первых минут была под нашим контролем. У нас также были хорошие возможности для того, чтобы забить гол. Мы не смогли поставить последнюю точку. Второй тайм мы начали с атак. Так получилось, что голы пришли после 80-й минуты.

- "Зиря" в настоящее время является единоличным лидером с 11 очками после пяти туров. Вы ожидали этого результата?

- Чемпионат еще в самом начале. Через пять туров все может измениться. На прошлой неделе "Сумгайыт" был на первом месте. Я не думаю, что турнирная таблица важна в начале сезона. Наша задача сейчас - не смотреть в турнирную таблицу, а сосредоточиться на предстоящей игре.

- До какого тура вы можете продолжить лидерство?

- Как команда, мы готовимся только к предстоящему матчу. В Премьер-лиге каждая из команд набирает свою оптимальную форму. Пять туров позади. Каждый коллектив прилагает огромные усилия для победы.

- В VI туре вы встретитесь с "Имишли". Что вы можете сказать об этой игре?

- Они не проигрывали в последних четырех играх. В трех матчах они одержали победы над амбициозными командами. Мы сосредоточили свое внимание только на игре с "Имишли". Нас ждет трудный выездной матч.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Милан" и "Интер" объявили о планах построить арену на 71 500 зрителей
23 Сентября 23:42
Мировой футбол

"Милан" и "Интер" объявили о планах построить арену на 71 500 зрителей

Клубы представили компании, которые займутся новым стадионом
"Эспаньол" на последних минутах ушел от поражения в матче с "Валенсией"
23 Сентября 23:12
Мировой футбол

"Эспаньол" на последних минутах ушел от поражения в матче с "Валенсией"

После этой встречи "Эспаньол" занимает третью строчку таблицы, а "Валенсия" расположилась на девятом месте
"Атлетик" и "Жирона" не смогли выявить победителя в матче Ла лиги
23 Сентября 23:03
Мировой футбол

"Атлетик" и "Жирона" не смогли выявить победителя в матче Ла лиги

Встреча завершилась со счетом 1:1
"Удинезе" одолел "Палермо" в матче 1/16 финала Кубка Италии
23 Сентября 22:46
Мировой футбол

"Удинезе" одолел "Палермо" в матче 1/16 финала Кубка Италии

Встреча проходила на стадионе "Блюэнерджи Стэдиум" в Удине
Сборная Азербайджана U-16 продолжает подготовку к III Играм СНГ - ФОТО
23 Сентября 21:37
Азербайджанский футбол

Сборная Азербайджана U-16 продолжает подготовку к III Играм СНГ - ФОТО

Подопечные Агиля Набиева сыграют с Таджикистаном 27 сентября, а 1 октября — со сборной Кыргызстана
Кубок Италии: "Кальяри" на своем поле разгромил "Фрозиноне"
23 Сентября 21:18
Мировой футбол

Кубок Италии: "Кальяри" на своем поле разгромил "Фрозиноне"

Представитель Серии А легко разобрался с командой Серии В

Самое читаемое

"Золотой мяч"-2025 - Усман Дембеле получил главный трофей - ОБНОВЛЕНО/ВИДЕО
23 Сентября 00:48
Мировой футбол

"Золотой мяч"-2025 - Усман Дембеле получил главный трофей - ОБНОВЛЕНО/ВИДЕО

Нападающий парижан впервые в карьере выиграл главную индивидуальную награду в футболе

Адвокат Аднана Ахмедзаде прокомментировал ход следствия
22 Сентября 16:30
Другие

Адвокат Аднана Ахмедзаде прокомментировал ход следствия

Подзащитный чувствует себя хорошо и не подвергался давлению
Ферстаппен во второй раз выиграл Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО+ФОТО/ВИДЕО
21 Сентября 16:38
Формула 1

Ферстаппен во второй раз выиграл Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО+ФОТО/ВИДЕО

В Баку гонщики преодолели 51 круг

"Золотой мяч"-2025: Итоги голосования во всех номинациях
23 Сентября 01:11
Мировой футбол

"Золотой мяч"-2025: Итоги голосования во всех номинациях

Главные трофеи достались Усману Дембеле и Айтане Бонмати