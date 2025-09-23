Гисмет Алиев: "Чемпионат только начался, таблица не главное" - ИНТЕРВЬЮ

"Чемпионат еще в самом начале. Через пять туров все может измениться". Эти слова в интервью Sport24.az сказал капитан "Зиря" Гисмет Алиев.

- Вы выиграли у "Шамахы" в пятом туре Премьер-лиги. Хотелось бы узнать ваше мнение об игре.

- Матчи с "Шамахы" всегда очень напряженные. В последних матчах они одержали убедительные победы. Они также приехали на встречу с нами, чтобы победить. Они открыли счет в начале матча. На перерыв мы ушли проигрывая. Это был важный матч для нас. Во втором тайме мы забили важные голы и победили.

- Вы отставали в счете к концу матча. Вы забили голы после 80-й минуты. С чем вы это связываете?

- На мой взгляд, игра с первых минут была под нашим контролем. У нас также были хорошие возможности для того, чтобы забить гол. Мы не смогли поставить последнюю точку. Второй тайм мы начали с атак. Так получилось, что голы пришли после 80-й минуты.

- "Зиря" в настоящее время является единоличным лидером с 11 очками после пяти туров. Вы ожидали этого результата?

- Чемпионат еще в самом начале. Через пять туров все может измениться. На прошлой неделе "Сумгайыт" был на первом месте. Я не думаю, что турнирная таблица важна в начале сезона. Наша задача сейчас - не смотреть в турнирную таблицу, а сосредоточиться на предстоящей игре.

- До какого тура вы можете продолжить лидерство?

- Как команда, мы готовимся только к предстоящему матчу. В Премьер-лиге каждая из команд набирает свою оптимальную форму. Пять туров позади. Каждый коллектив прилагает огромные усилия для победы.

- В VI туре вы встретитесь с "Имишли". Что вы можете сказать об этой игре?

- Они не проигрывали в последних четырех играх. В трех матчах они одержали победы над амбициозными командами. Мы сосредоточили свое внимание только на игре с "Имишли". Нас ждет трудный выездной матч.

