Месси поздравил Дембеле с победой в голосовании за "Золотой мяч"

Аргентинский нападающий Лионель Месси поздравил форварда "ПСЖ" Усмана Дембеле с победой в голосовании за "Золотой мяч", сообщает İdman.biz.

"Великий Ус! Поздравляю, очень рад за тебя. Ты это заслужил!" — написал Месси в комментариях под постом Дембеле в одной из социальных сетей.

Дембеле опередил в голосовании вингера "Барселоны" и сборной Испании Ламина Ямаля. Третье место занял одноклубник французского нападающего Витинья.

Месси является рекордсменом по числу завоеванных "Золотых мячей". Он выигрывал трофей восемь раз. На втором месте в этом рейтинге с пятью победами находится португальский нападающий Криштиану Роналду.

İdman.biz