III Игры стран СНГ: В Гяндже и Габале появятся фан-зоны для болельщиков - ФОТО

В рамках III Игр стран СНГ в Гяндже и Габале будут организованы фан-зоны для болельщиков, сообщили İdman.biz в Операционной компании Baku City Circuit.

В Гяндже фан-зона расположится перед зданием Исполнительной власти города, а в Габале – в парке имени Гейдара Алиева. Эти пространства станут центрами спортивных, развлекательных и культурных мероприятий как для местных жителей, так и для гостей.

На территории фан-зон будут расположены сцена, интерактивные игровые площадки, фотозоны, зоны питания и напитков, детский и арт-уголок, спортивная площадка. Предусмотрена программа с маскотами, а также выступления диджеев.

Программа фан-зон будет расписана по часам и предложит насыщенные события с утра до позднего вечера, создавая атмосферу праздника для каждого посетителя.

Напомним, что III Игры стран СНГ пройдут с 28 сентября по 8 октября 2025 года в семи городах Азербайджана: Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гейгеле и Ханкенди. Церемонии открытия и закрытия состоятся на городском стадионе Гянджи.

İdman.biz