Европейская неделя мобильности в Баку: энергия от педалей для зарядки телефонов - ФОТО

В Баку в рамках Европейской недели мобильности были организованы специальные мероприятия, посвященные устойчивому развитию транспортной среды.

Как передает İdman.biz, в специально выделенной зоне Министерство молодежи и спорта установило оборудование E-bike.

Устройство вызвало большой интерес среди жителей столицы. Каждый желающий мог крутить педали, вырабатывая энергию и заряжая свой мобильный телефон. В течение дня около 500 человек воспользовались этой возможностью, одновременно пропагандируя здоровый образ жизни и проверяя на практике преимущества альтернативных источников энергии.

İdman.biz