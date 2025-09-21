Волонтеры III Игр стран СНГ проходят финальный этап подготовки

Волонтеры III Игр стран СНГ продолжают тренировки в рамках заключительного этапа подготовки. Всего к проведению одного из крупнейших спортивных событий года будут привлечены около 3000 молодых людей, сообщили İdman.biz в операционной компании Baku City Circuit.

Занятия проходят на объектах, где состоятся соревнования. В Гяндже для волонтеров, которые примут участие в церемонии открытия 28 сентября на Городском стадионе, организованы специальные тренировки.

Программа вызвала большой интерес: через портал регистрации поступило более 9700 заявок. Из них 7200 кандидатов прошли интервью, стартовавшие 24 июня. После завершения отбора начался этап тренингов.

Больше всего волонтеров будет задействовано в Гяндже — 1250 человек. В Габале их число составит 600, в Шеки — 350, в Мингячевире — 255, в Евлахе — 190, в Ханкенди — 185, в Гяндже — 175.

Во время Игр волонтеры будут обеспечивать работу по ключевым направлениям: спортивные операции, управление персоналом, организация мероприятий и церемоний, работа с объектами и медиа-операции.

Сами Игры пройдут в семи городах Азербайджана с 28 сентября по 8 октября.

