İdman TV покинул очередной известный комментатор

За последнее время телеканал İdman TV покинуло достаточно большое количество именитых комментаторов.

Как передает İdman.biz, очередная утечка кадров имела место быть совсем недавно, когда за неделю ушли комментатор Турал Мамедли и журналист Вюгар Вюгарлы.

Как признался сам Турал Мамедли, он достаточно давно задумывался о том, чтобы покинуть телеканал.

"Несмотря на то, что я работал там на протяжении 13 лет, решил все же покинуть телеканал. Это было мое единственное место работы. Я попал туда в 2012 году, когда выиграл конкурс среди множества участников. Сейчас же мы не смогли договориться по условиям работы. Хотя, если честно, я оттягивал с уходом, но как бы тяжело ни было, решил все же сделать этот шаг", - рассказал Мамедли в беседе с нашим сайтом.

Отметим, что Турал Мамедли стал пятым комментатором, который покинул İdman TV за последнее время. Ранее телеканал лишился Рамиза Мирзазаде, Исмаила Абдуллаева, Фарида Рамазанова и Игбала Асланова.

"Если бы там были хорошие условия и атмосфера, то никто бы из них оттуда не ушел. Мы подняли İdman TV, у нас было очень много подписчиков в соцсетях. Ребята ушли раньше, я же немного затянул с этим вопросом. Конечно, прежде атмосфера была лучше, но надо понимать, что сейчас на дворе 2025 год. Поэтому сказал, что больше так не могу и написал заявление об уходе", - подчеркнул Мамедли.

Комментатор добавил, что несмотря ни на что, он благодарен телеканалу, где стал настоящим профессионалом. При этом он отметил, что в настоящее время сотрудничает с некоторыми проектами в YouTube, а также с агдамским "Карабахом".

Теймур Тушиев

İdman.biz