Когда начнется продажа билетов на матч "Карабах" - "Копенгаген"?

1 октября «Карабах» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов примет на стадионе имени Тофика Бахрамова датский «Копенгаген», сообщает İdman.biz.

В первом туре агдамцы обыграли в гостях «Бенфику» со счетом 3:2, что повысило интерес к бакинскому матчу.

По словам руководителя пресс-службы клуба Анара Гаджиева, билеты на предстоящую игру поступят в продажу в пятницу.

«По плану билеты должны выйти в продажу именно в этот день. Ведутся последние подготовительные работы», — цитирует слова Гаджиева fanat.az.

Начало матча «Карабах» – «Копенгаген» назначено на 20:45.

İdman.biz