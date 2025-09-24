25 Сентября 2025
Когда начнется продажа билетов на матч "Карабах" - "Копенгаген"?

24 Сентября 2025 18:28
1 октября «Карабах» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов примет на стадионе имени Тофика Бахрамова датский «Копенгаген», сообщает İdman.biz.

В первом туре агдамцы обыграли в гостях «Бенфику» со счетом 3:2, что повысило интерес к бакинскому матчу.

По словам руководителя пресс-службы клуба Анара Гаджиева, билеты на предстоящую игру поступят в продажу в пятницу.

«По плану билеты должны выйти в продажу именно в этот день. Ведутся последние подготовительные работы», — цитирует слова Гаджиева fanat.az.

Начало матча «Карабах» – «Копенгаген» назначено на 20:45.

