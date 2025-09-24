25 Сентября 2025
Сборная Азербайджана объявила окончательный состав на Игры СНГ

24 Сентября 2025 18:11
Сборная Азербайджана среди футболистов до 16 лет огласила окончательный состав на Игры СНГ, которые пройдут в Габале. Как сообщает İdman.biz, наша команда выступит в группе А.

Соперниками азербайджанской сборной станут Таджикистан (27 сентября) и Кыргызстан (1 октября).

В окончательный список вошли футболисты:

1
Билал Гаджиев
Карабах
2
Камал Джамалзаде
Нефтчи
3
Угур Гурбанлы
Карабах
4
Роман Ферзали
Карабах
5
Вагиф Набиев
Карабах
6
Расул Балакишиев
Марсет ( Испания)
7
Гамза Тагиров
Габала
8
Туран Байрамов
Карабах
9
Арда Азизли
Карабах
10
Руслан Гулиев
Нефтчи
11
Рауль Пашаев
Зиря
12
Мехти Гусейн
Карабах
13
Ахад Гаджизаде
Карабах
14
Джафар Джафарзаде
Сабах
15
Юсиф Оруджалиев
Карабах
16
Нихат Гумсейназаде
Сабах
17
Шикар Шикар
Нефтчи
18
Хазар Гусейнзаде
Сабах
19
Фирдосу Шейдаев
Сабах
20
Али Беширов
Карабах
21
Даниель Раджабов
Карабах
22
Гафар Бабаев
Нефтчи
23
Рцуслан Абилов

Сабах

İdman.biz

