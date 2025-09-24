Сборная Азербайджана объявила окончательный состав на Игры СНГ

Сборная Азербайджана среди футболистов до 16 лет огласила окончательный состав на Игры СНГ, которые пройдут в Габале. Как сообщает İdman.biz, наша команда выступит в группе А.
Соперниками азербайджанской сборной станут Таджикистан (27 сентября) и Кыргызстан (1 октября).
В окончательный список вошли футболисты:
|
1
|
Билал Гаджиев
|
Карабах
|
2
|
Камал Джамалзаде
|
Нефтчи
|
3
|
Угур Гурбанлы
|
Карабах
|
4
|
Роман Ферзали
|
Карабах
|
5
|
Вагиф Набиев
|
Карабах
|
6
|
Расул Балакишиев
|
Марсет ( Испания)
|
7
|
Гамза Тагиров
|
Габала
|
8
|
Туран Байрамов
|
Карабах
|
9
|
Арда Азизли
|
Карабах
|
10
|
Руслан Гулиев
|
Нефтчи
|
11
|
Рауль Пашаев
|
Зиря
|
12
|
Мехти Гусейн
|
Карабах
|
13
|
Ахад Гаджизаде
|
Карабах
|
14
|
Джафар Джафарзаде
|
Сабах
|
15
|
Юсиф Оруджалиев
|
Карабах
|
16
|
Нихат Гумсейназаде
|
Сабах
|
17
|
Шикар Шикар
|
Нефтчи
|
18
|
Хазар Гусейнзаде
|
Сабах
|
19
|
Фирдосу Шейдаев
|
Сабах
|
20
|
Али Беширов
|
Карабах
|
21
|
Даниель Раджабов
|
Карабах
|
22
|
Гафар Бабаев
|
Нефтчи
|
23
|
Рцуслан Абилов
|
Сабах