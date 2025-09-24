25 Сентября 2025
Почему Махир Эмрели не играет в основе "Кайзерслаутерна"?

Почему Махир Эмрели не играет в основе "Кайзерслаутерна"?

Форвард сборной Азербайджана Махир Эмрели испытывает трудности с попаданием в стартовый состав «Кайзерслаутерна».

Как передает İdman.biz, главный тренер команды Торстен Либеркнехт объяснил ситуацию: «Я всегда стараюсь вознаграждать хорошую игру. Сейчас для Махира не обязательно быть в основе. У команды появилась своя динамика. В таких случаях футболисту приходится оставаться немного в стороне и работать еще усерднее, чтобы вернуться в состав».

Немецкая пресса отмечает, что с подобными трудностями Эмрели сталкивался и ранее, выступая за «Нюрнберг». В настоящий момент «Кайзерслаутерн» с 12 очками занимает второе место во Второй Бундеслиге, отставая от лидера всего на одно очко.

