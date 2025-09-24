25 Сентября 2025
Айхан Аббасов не согласился с условиями АФФА

24 Сентября 2025 17:14
Главный тренер сборной U-21 Айхан Аббасов не согласился с первоначальными условиями, предложенными АФФА.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24.az, руководство высшего футбольного органа страны предложило Аббасову временно возглавить основную национальную сборную и вывести ее на предстоящие матчи.

Однако тренер не согласен на временный статус. В разговоре с представителями АФФА он подчеркнул, что готов взять на себя такую ответственность только при заключении полноценного контракта.

44-летний специалист также отметил, что если он будет находиться у руля основной сборной в четырех матчах, он не сможет уделять должного внимания сборной U-21. Это означает, что работа с молодежной командой, проводившаяся в последнее время, может остаться незавершенной.

Отметим, что после отставки Фернанду Сантуша руководство основной сборной было доверено Айхану Аббасову в матче против Украины.

İdman.biz

