25 Сентября 2025
Карим Росси: "Азербайджанская лига идеально мне подходит"

24 Сентября 2025 13:52
Карим Росси: "Азербайджанская лига идеально мне подходит"

"Мне нравится играть в азербайджанской лиге, это лига, которая мне подходит".

Эти слова в интервью futbolinfo.az сказал швейцарский нападающий "Шамахы" Карим Росси.

– Как вы готовитесь к матчу с "Араз-Нахчываном"?

– Мы хорошо готовимся к этой игре. Играем дома, поэтому хотим показать хороший результат. Впереди нас ждет сложная игра против сильной команды, но мы готовы к этому.

– После пяти туров ваша команда набрала пять очков и сейчас занимает девятое место среди 12 команд. Как оцениваете этот результат?

– Пять очков в пяти играх не отражают того, что мы показывали на поле. Мы заслуживали хотя бы одно очко в матче с "Сабахом" и три очка против "Зиря". Мы доказали, что можем конкурировать с любой командой. Я уверен в составе нашей команды и считаю, что в этом сезоне мы можем удивить.

– Вы считаете себя одним из ключевых игроков команды и уже забили два гола. Ваша цель — подняться выше в списке лучших бомбардиров?

– Моя задача — забивать голы, и я надеюсь продолжать это делать вместе с партнерами по команде. Я работаю над тем, чтобы забивать еще больше. Для нападающего двузначное количество голов всегда является показателем успешного сезона.

– Какие у вас впечатления об азербайджанской Премьер-лиге? Чем вы довольны и чем недовольны?

– Мне нравится играть в азербайджанской лиге — она идеально мне подходит. До сих пор я получал огромное удовольствие от игры. Лига сложная, и любая команда может победить всех. Мы уже видели, как "Карабах" потерял несколько очков. В этих пяти играх меня разочаровывали судьи и их отношение к "Шамахы". Во многих случаях решения были несправедливы.

– Какие команды и игроки являются главными конкурентами в чемпионате?

– Как команда, мы можем конкурировать с любой командой. Мы доказали это в матчах против "Нефтчи" и "Зиря". В лиге есть отличные игроки, такие как Давит Волкови, Фелипе Сантос, Алекс Соуза. Я надеюсь продолжать забивать, чтобы помогать команде и показывать свой уровень. Особенно мне нравится Абдулла Зубир — настоящий классный игрок и один из лучших игроков лиги. Он умеет управлять командой.

İdman.biz

