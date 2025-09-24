Эльтун Турабов: "Наше положение нельзя назвать хорошим"

"Если смотреть на последние игры, нельзя сказать, что наше положение хорошее".

Об этом заявил защитник "Карван-Евлаха" Эльтун Турабов в интервью Futbolinfo.az.

– В последнем туре Премьер-лиги вы крупно проиграли "Имишли". Как оцениваете игру?

– Спорт есть спорт, в нем бывают как победы, так и поражения. Все это знают. Наша игра сложилась не так, как мы планировали. Мы забудем матч с "Имишли" и сосредоточимся на подготовке к следующей игре.

– Команда одержала всего одну победу в пяти турах…

– Если смотреть на последние игры, нельзя сказать, что наше положение хорошее. Мы будем готовиться к предстоящим матчам. Наша цель — добиться хороших результатов.

– Вы нечасто выходите на поле в "Карван-Евлахе" и чаще сидите на скамейке запасных. Тяжело ли это?

– Это решение главного тренера. Хотя это сложно, я отношусь к этому с уважением. Надеюсь, что в следующих матчах буду чаще выходить на поле.

– Сможет ли "Карван-Евлах" сохранить место в Премьер-лиге? Что для этого нужно?

– Думаю, мы сможем это сделать. Мы стараемся набирать очки в каждой игре. Наша цель — зарабатывать очки и бороться за сохранение места в Премьер-лиге.

– Впереди матч с "Нефтчи". Есть ли шанс набрать очки против такого сильного соперника?

– Да, мы понимаем, что нас ждет сложная выездная игра. Мы выходим на каждый матч с целью заработать очки, и игра с "Нефтчи" не станет исключением.

