Ямаль и Дембеле не знают, кто получит "Золотой мяч"-2025

Футболисты "Барселоны" Ламин Ямаль и "ПСЖ" Усман Дембеле пока не знают, кто станет обладателем "Золотого мяча"-2025.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила журналистка издания COPE Хелена Кондис Эдо в социальной сети X.

Заметим, что ранее в СМИ появлялась информация, что награду получит Ямаль.

69-я церемония вручения престижной награды, учрежденной журналом France Football, состоится сегодня, 22 сентября, в парижском театре Шатле. Начало — в 23:00 по бакинскому времени.

Отметим, что в четвертый раз в истории приз будет вручаться по итогам сезона (с 1 августа 2024 года по 13 июля 2025 года), а не календарного года. В голосовании приняли участие спортивные журналисты из стран, входящих в актуальный топ-100 рейтинга ФИФА.

İdman.biz