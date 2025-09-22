Ариф Асадов на Кубке легенд - ФОТО

Один из самых известных ветеранов азербайджанского футбола, чемпион Европы и мира среди юношей в составе сборной СССР Ариф Асадов сыграл за сборную Азии на проходившем в Москве традиционном Кубке Легенд.

Как сообщает İdman.biz, в турнире наряду с хозяевами — легендами России — приняли участие легенды Сербии, Турции, Европы, Азии и сборная мира. 55-летний Асадов выступал за сборную Азии, которая в итоге заняла четвертое место, проиграв в матче за третье место сборной мира 7:10. Победу одержали российские ветераны, одолевшие в финале Легенд Европы.

По словам самого Асадова, соревнования прошли на высоком уровне и в дружеской атмосфере:

"Я был самым старшим в команде, ведь на турнире участвуют в основном ветераны до 45 лет. В сборной Азии я мало с кем был знаком, а вот в российской команде знал практически всех, ведь со многими играли еще в сборной Советского Союза. Приятно было опять увидеть Онопко, Хлестова и других, с которыми я знаком еще со школьных лет. Из мировых звезд отметил бы бразильца Алдаира, хотя он старше меня на пять лет, но выглядел явно не на свой возраст, да и техника никуда не делась. Пообщался еще и с белорусом Александром Глебом", — отметил азербайджанский ветеран.

Вюгар Вюгарлы

İdman.biz