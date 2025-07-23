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Азер Багиров: "Хайдук" будет играть грубо в матче с "Зиря"

Футбол
Новости
23 Июля 2025 12:42
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Азер Багиров: "Хайдук" будет играть грубо в матче с "Зиря"

«У «Зиря» перед этим матчем есть свои сильные и слабые стороны».

Как сообщает İdman.biz, об этом Sport24.az заявил бывший главный тренер «Кяпаза» Азер Багиров.

Специалист поделился своим мнением о встрече, которую бакинцы проведут сегодня против хорватского «Хайдука»:

«Сильным моментом, пожалуй, можно назвать погоду. Она довольно жаркая. Думаю, за исключением крайних нападающих, это лучшая «Зиря» за последние годы. У нас хорошая оборона и полузащита. Это наши сильные стороны. Мы знаем, что соперник будет играть грубо. Так было и в чемпионате Хорватии. «Хайдук» получил четыре красные карточки за последние пять-шесть туров. Думаю, это может сыграть на руку «Зиря».

По словам Багирова, если футболисты смогут вывести соперника из себя, это сильно скажется на результате:

«Хайдук» - хорошо зарекомендовавшая себя команда. У них хорошая линия нападения. Стандартные ситуации - их главное оружие».

Отметим, что сегодняшний матч «Зиря» - «Хайдук», который состоится на «Нефтчи Арене», начнется в 19:30.

İdman.biz

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