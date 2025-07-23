Бывший главный тренер "Петрокуба": "Шансы равны" - ИНТЕРВЬЮ

İdman.biz представляет интервью Futbolinfo.az с Алексеем Савиновым, бывшим главным тренером молдавской команды «Петрокуб».

– С прошлого месяца вы возглавляете клуб второй болгарской лиги «Фратрия». Как произошло ваше назначение? Какую цель вы перед собой поставили?

– Да, мое назначение состоялось в июне. Задачи на новый сезон поставлены на самом высоком уровне. Главная цель - выйти в высшую лигу.

– Получали ли вы когда-нибудь предложения от Азербайджана в качестве тренера? Если бы вас пригласили из нашей страны, вы бы приняли это предложение?

– Предложений из Азербайджана пока не было. Тем не менее, я очень привязан к вашей стране. Я провел пять замечательных лет в качестве футболиста в Азербайджане. Это была прекрасная страница моей футбольной карьеры. Возможно, в будущем я смогу добиться таких же успехов в Азербайджане в качестве тренера. Но сейчас все мои мысли и внимание сосредоточены на клубе «Фратрия». Перед командой стоят большие цели, и я верю, что мы сможем достичь тех, что поставило руководство на этот сезон.

– «Петрокуб», где вы раньше были главным тренером, встретится с «Сабахом» в Лиге конференций. Кого вы считаете фаворитом?

– Думаю, в паре «Петрокуб» – «Сабах» фаворита нет. Шансы 50 на 50.

– Каковы главные сильные стороны нынешнего «Петрокуба»?

– Главной силой «Петрокуба» всегда была командная игра. Это очень организованная и мотивированная команда. У клуба также сильный тренерский штаб, способный добиваться результата.

– На кого игрокам «Сабаха» стоит обратить особое внимание в составе «Петрокуба»? Кто самые опасные игроки молдавской команды?

– «Петрокуб» - это сочетание молодости и опыта. На каждой позиции есть опытные игроки и талантливая молодежь. Но, конечно, лидером и душой команды является капитан Владимир Амброс, который много лет выступает за «Петрокуб».

– Сможет ли «Сабах» выдержать сильное давление местных болельщиков в матче в Молдове?

– Уверен, что в Кишиневе болельщики заполнят стадион и станут настоящим «двенадцатым игроком».

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