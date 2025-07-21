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Лига конференций УЕФА: определятся соперники азербайджанских команд

Футбол
Новости
21 Июля 2025 12:15
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Лига конференций УЕФА: определятся соперники азербайджанских команд

Сегодня состоится жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА по футболу.

Как сообщает İdman.biz, на церемонии, которая состоится в штаб-квартире УЕФА в швейцарском городе Ньон, также станут известны потенциальные соперники азербайджанских команд «Сабах», «Зиря» и «Араз-Нахчыван».

Начало мероприятия - в 16:00 по бакинскому времени.

Победитель пары «Араз-Нахчыван» (Азербайджан) – «Арис» (Греция) может встретиться сильнейшими в следующих парах:

«Актобе» (Казахстан) – «Спарта» (Прага, Чехия)
«Омония» (Кипр) – «Торпедо» (Кутаиси, Грузия)
«Зимбру» (Молдова) – «Астана» (Казахстан)
«Рига» (Латвия) – «Дила» (Грузия)
«Хибернианс» (Мальта) – «Спартак» (Трнава, Словакия)

Победитель пары «Петрокуб» (Молдова) – «Сабах»

Победитель пары «Зиря» - «Хайдук» (Хорватия)

«Ракув» (Польша) – «Жилина» (Словакия)
Проигравший в паре «Целе» (Словения) – АЕК (Ларнака, Кипр)
«Арис» (Лимассол, Кипр) – «Академия Пушкаша» (Венгрия)
Проигравший в паре «Левски» (София, Болгария) – «Брага» (Португалия)
«Атлетико Эскальдес» (Андорра) – «Динамо Сити» (Албания)

Отметим, что матчи этого этапа пройдут 7 и 14 августа.

İdman.biz

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