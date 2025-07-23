Рауф Алиев: "Верю, что "Карабах" вернется из Ирландии с положительным результатом"

«Карабах» считается фаворитом пары».

Как сообщает İdman.biz, об этом бывший футболист «Карабаха» Рауф Алиев заявил АЗЕРТАДЖ, комментируя первый матч своей бывшей команды против ирландского «Шелбурна» во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА.

Ветеран-нападающий заявил, что верит, что «Карабах» вернется из Ирландии с положительным результатом:

«Шелбурн» - сложный соперник. Их фланговые передачи опасны. Они также хорошо борются за мячи. Это может создать проблемы для нашей команды. Но я не думаю, что наш представитель допустит подобные ошибки».

По мнению бывшего игрока сборной Азербайджана, «Карабах» может выйти в основной этап Лиги чемпионов:

«У команды Гурбана Гурбанова есть для этого потенциал. Если они обыграют «Шелбурн» во втором квалификационном раунде, то в следующем встретятся с победителем пары «Шкендия» (Северная Македония) - «ФКСБ» (Румыния). Эти клубы - не те соперники, силу которых надо преувеличивать. Какая бы команда ни попалась «Карабаху», он способен ее одолеть».

Отметим, что матч «Шелбурн» – «Карабах», который состоится на стадионе «Толка Парк» в Дублине, начнется в 22:45 по бакинскому времени.

İdman.biz