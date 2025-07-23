23 Июля 2025
RU

Рауф Алиев: "Верю, что "Карабах" вернется из Ирландии с положительным результатом"

Футбол
Новости
23 Июля 2025 11:49
9
Рауф Алиев: "Верю, что "Карабах" вернется из Ирландии с положительным результатом"

«Карабах» считается фаворитом пары».

Как сообщает İdman.biz, об этом бывший футболист «Карабаха» Рауф Алиев заявил АЗЕРТАДЖ, комментируя первый матч своей бывшей команды против ирландского «Шелбурна» во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА.

Ветеран-нападающий заявил, что верит, что «Карабах» вернется из Ирландии с положительным результатом:

«Шелбурн» - сложный соперник. Их фланговые передачи опасны. Они также хорошо борются за мячи. Это может создать проблемы для нашей команды. Но я не думаю, что наш представитель допустит подобные ошибки».

По мнению бывшего игрока сборной Азербайджана, «Карабах» может выйти в основной этап Лиги чемпионов:

«У команды Гурбана Гурбанова есть для этого потенциал. Если они обыграют «Шелбурн» во втором квалификационном раунде, то в следующем встретятся с победителем пары «Шкендия» (Северная Македония) - «ФКСБ» (Румыния). Эти клубы - не те соперники, силу которых надо преувеличивать. Какая бы команда ни попалась «Карабаху», он способен ее одолеть».

Отметим, что матч «Шелбурн» – «Карабах», который состоится на стадионе «Толка Парк» в Дублине, начнется в 22:45 по бакинскому времени.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Это'О мог украсть $ 600 тыс. у Федерации футбола Камеруна, которую возглавляет
14:24
Мировой футбол

Это'О мог украсть $ 600 тыс. у Федерации футбола Камеруна, которую возглавляет

На него подана жалоба в Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство юстиции Соединенных Штатов
Покинувший "Нефтчи" футболист перешел в "Сабаил"
14:10
Футбол

Покинувший "Нефтчи" футболист перешел в "Сабаил"

Подробности подписанного с ним контракта пока не разглашаются
Объявлена дата завершения работ в академии "Барселоны" в Баку
13:56
Футбол

Объявлена дата завершения работ в академии "Барселоны" в Баку

Реконструкция стадиона началась девятого июля
Самир Абасов: "Возможно, для кого-то мои слова станут неожиданностью"
13:39
Футбол

Самир Абасов: "Возможно, для кого-то мои слова станут неожиданностью"

Специалист поделился своим мнением о товарищеском матче с "Термаликой" в Польше (2:2)
Идеальный ветеран для "Интера"
13:25
Мировой футбол

Идеальный ветеран для "Интера"

Главные события после 30 лет - боролся с "Манчестер Сити" за титул, остановил "Баварию"
Цифровое изображение любимого гола Месси продано на аукционе за 1,87 млн долларов
13:11
Мировой футбол

Цифровое изображение любимого гола Месси продано на аукционе за 1,87 млн долларов

Он забил его головой в финальном матче Лиги чемпионов-2009 "Барселона" - "Манчестер Юнайтед" (2:0)

Самое читаемое

Звезда "Челси" и его девушка отписались друг от друга в соцсетях после триумфа на Клубном ЧМ
20 Июля 19:21
Мировой футбол

Звезда "Челси" и его девушка отписались друг от друга в соцсетях после триумфа на Клубном ЧМ

После успешного сезона в "Челси" у Палмера, похоже, наступили перемены в личной жизни

Гвардиола решился на главный трансфер лета для "Манчестер Сити"
21 Июля 17:47
Мировой футбол

Гвардиола решился на главный трансфер лета для "Манчестер Сити"

Эдерсон отслужил клубу восемь лет
Лига чемпионов: матч "Карабах" - "Шелбурн" отсудят итальянцы
21 Июля 15:18
Футбол

Лига чемпионов: матч "Карабах" - "Шелбурн" отсудят итальянцы

Главным арбитром матча будет Андреа Коломбо
Лига чемпионов: определились потенциальные соперники "Карабаха" в третьем раунде - ОБНОВЛЕНО
21 Июля 14:11
Футбол

Лига чемпионов: определились потенциальные соперники "Карабаха" в третьем раунде - ОБНОВЛЕНО

Первые матчи этого этапа пройдут 5-6 августа, а ответные - через неделю