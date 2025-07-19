Главный тренер "Араз-Нахчывана": "Они пришли сюда, чтобы помочь достичь поставленной цели" - ИНТЕРВЬЮ

İdman.biz представляет интервью Report с главным тренером «Араз-Нахчывана» Эльмаром Бахшиевым.

— Как вы оцениваете сборы в Турции?

— Это были интересные и полезные сборы для нашей команды. Мы работали и физически, и тактико-технически в течение двух недель. Ребята были полны энтузиазма и желания, стремились максимально выполнить поставленные задачи. Эти сборы также были полезны с точки зрения адаптации наших новых игроков. Завершающую часть подготовки к игре с «Арисом» мы проведем в Баку. Во время сборов были даны определенные нагрузки, проводилась тактико-техническая работа. Плоды этого мы увидим постепенно. Поэтому нельзя сказать, что команда готова на 100 процентов. Однако, я думаю, этот показатель близок к 70-80 процентам.

— Какие были положительные и отрицательные моменты на сборах?

– В отеле, где мы остановились, были хорошие условия питания. Тренировочная база тоже была нормальной. Проблем с подготовкой не возникло. Игроки понимали, чего мы хотим и что нам нужно делать как команде. Они старались сделать всё возможное для достижения цели. Конечно, сейчас тот этап подготовки, когда нельзя сказать, что в команде всё идеально. Тренировки и упражнения проявят себя в течение сезона.

– Среди проведённых вами контрольных матчей приятным сюрпризом стала победа над такой известной командой, как «Трабзонспор». Вы готовились к этому матчу специально?

– Когда мы планировали сборы в Эрзуруме, то хотели провести 3-4 контрольных матча. В первой игре нам противостояла любительская команда. Затем три встречи были с представителями турецкой Суперлиги. Мы провели интересные матчи. Дали возможность сыграть всем игрокам. Мы не готовились специально к какому-то конкретному поединку. Были моменты, на которые мы обращали особое внимание и на которых концентрировались. Другими словами, игра команды на поле была для нас важнее результатов в товарищеских встречах. У «Трабзонспора» много болельщиков в нашей стране, и мы знали, что интерес к этой игре очень высок.

— Чья игра из новых трансферов произвела на вас наибольшее впечатление?

— Я бы не хотел выделять кого-то конкретно. Мы много раз наблюдали за каждым из них, и был момент, который привлёк наше внимание и побудил нас совершить трансфер. У каждого из них особая роль в команде. Они пришли сюда, чтобы помочь достичь поставленной цели.

— Вадим Абдуллаев, который был в числе тех, кто покинул «Араз-Нахчыван», ожидал, что команда предложит ему новый контракт. Он сказал, что был одним из тех, кто поспособствовал попаданию «Араз-Нахчывана» в еврокубки. Что вы можете сказать по этому поводу?

— Вадим был одним из ведущих игроков нашей команды. Конечно, достигнутый успех был обусловлен заслугами всех членов команды, включая его. Мы благодарны ему за это. После выхода в еврокубки нам пришлось усилить состав. Вы также знаете игрока, которого мы подписали на эту позицию. Желаю Вадиму успехов в новой команде. Он снова будет играть в Премьер-лиге.

– В целом, какие цели поставлены перед командой в еврокубках?

– Мы хотим хорошо выступить и пройти как можно больше стадий. Уверен, еврокубки станут для нас успешными.

– Вы анализировали своего соперника в Лиге конференций, греческий «Арис»?

– Да, у нас есть кое-какая информация о сопернике. Это сильная команда, хорошо подготовленная, осуществившая несколько трансферов. Мы предоставим команде необходимую информацию в Баку.

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