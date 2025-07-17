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Представитель "Карабаха": "Мы продолжим борьбу на турнире Gothia Puma Trophy"

Футбол
Новости
17 Июля 2025 19:39
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Представитель "Карабаха": "Мы продолжим борьбу на турнире Gothia Puma Trophy"

Команда «Карабаха» U-17 продолжит борьбу как лучшая команда из занявших третьи места на турнире Gothia Puma Trophy, проходящем в Швеции.

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Report координатор академии клуба Афтандил Гаджиев.

Наставник сообщил о завершении группового этапа:

«Вчера групповые игры завершились. Наша команда завершила группу с одной победой, одной ничьей и одним поражением. С сегодняшнего дня команды будут разделены на группы А и В. Как лучший из занявших третье место, мы продолжим путь с 1/4 финала в группе В. Наш соперник пока неизвестен. Команды шведских академий считаются одними из лучших. Будут награждены чемпионы обеих групп. Система такова, что проигравшая команда выбывает из соревнований. В каждой группе предусмотрен плей-офф».

Представитель «Карабаха» положительно отозвался о турнире:

«Могу сказать о турнире только хорошее. Мы впервые участвуем в таком соревновании. История турнира говорит сама за себя. Сегодня они отметили свой 50-летний юбилей. Мы выступаем в элитных группах. Практически все участники - воспитанники академий профессиональных клубов разных стран».

Отметим, что представитель Агдама завершил групповой этап турнира, организованного в Швеции, с четырьмя очками.

İdman.biz

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Соответствующую публикацию агдамский клуб разместил в своих аккаунтах в соцсетях

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