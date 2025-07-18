"Карабах" выразил соболезнования в связи с гибелью футболиста "Зиря"

Агдамский "Карабах" выразил соболезнования родным и близким в связи с трагической гибелью юного футболиста академии "Зиря" Фарида Шахвердиева.

Как передает İdman.biz, чемпион Азербайджана опубликовал соответствующее сообщение в своих социальных сетях.

"Футбольный клуб "Карабах" с прискорбием сообщает о смерти воспитанника футбольной академии клуба "Зиря" Фарида Шахвердиева, выражает соболезнования его семье и близким, а также молится о милости Аллаха к покойному. Пусть Аллах упокоит его душу!" — говорится в публикации.

16-летний Фарид Шахвердиев трагически погиб в четверг, 17 июля, во время отдыха на пляже в поселке Шувелан.

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